Академия Генштаба получила мультимедийный Центр военных игр

В Академии Генштаба после реконструкции появился Центр военных игр. Об этом, как передает ТАСС, сообщил начальник академии Сергей Кураленко.

По его словам, центр оснащен современным мультимедийным комплексом и средствами автоматизации. Они позволят проводить межвидовые и многостепенные военные игры, а также мероприятия оперативной подготовки командного состава.

Военные (штабные) игры на картах являются одним из важнейших видов оперативной подготовки командного состава. Широкое распространение в армиях стран Европы они получили с середины XIX века. В ходе игр развертывается противоборство двух сторон по определенным правилам, учитываемым посредниками игры или алгоритмами автоматизированной системы.

В России командно-штабные военные игры, согласно определению Военной энциклопедии Министерства обороны, используются «в целях проверки и совершенствования навыков офицеров в подготовке операций и управлении войсками в ходе боевых действий, а также исследования новых вопросов военного искусства, организационной структуры войск и способов их применения».