Харрисон Форд раскрыл причину опасного сближения своего самолета с авиалайнером

Американский актер Харрисон Форд заявил, что был отвлечен приземляющимся аэробусом и появившейся в результате этого турбулентностью, когда совершал посадку на своем самолете. Так он объяснил опасное сближение с пассажирским авиалайнером, находящимся на посадочной полосе, передает NME.

«Я — кретин, который приземлился на рулежную дорожку (часть летного поля, не предназначенная для взлета или посадки — прим. «Ленты.ру»)», — признал Форд. Он отметил, что воспринимает произошедшее крайне серьезно.

15 февраля актер едва не врезался на личном самолете в пассажирский лайнер. Авиадиспетчеры указали ему приземлиться на взлетно-посадочную полосу 20-L, однако 74-летний Форд направился к рулежной дорожке. В тот момент там находился авиалайнер с 110 пассажирами и шестью членами экипажа. Расследование произошедшего продолжается.

Видео: tmz.com

В марте 2015 года легкомоторный коллекционный Ryan PT-22 Recruit времен Второй мировой войны, за штурвалом которого был Форд, разбился на поле для гольфа возле аэропорта Санта-Моника, штат Калифорния.

Харрисон Форд исполнил роль Хана Соло в фантастической киноэпопее «Звездные Войны». Он также сыграл Индиану Джонса в серии приключенческих боевиков режиссера Стивена Спилберга.