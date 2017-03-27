Актриса и сценаристка сериала «Оранжевый — хит сезона» поженились

Актриса из сериала «Оранжевый — хит сезона» Самира Уайли и сценаристка проекта Лорен Морелли сыграли свадьбу в городе Палм-Спрингс, штат Калифорния. Об этом сообщает Jezebel.

По информации портала, девушки познакомились на съемках сериала более двух лет назад и обручились в октябре 2016 года. Организатор свадьбы, компания Martha Stewart Weddings, опубликовала в Instagram фотографию торжества.

A post shared by Martha Stewart Weddings (@martha_weddings) on Mar 25, 2017 at 7:26pm PDT

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«Оранжевый — хит сезона» от компании Netflix выходит с 2013 года и на данный момент состоит из четырех сезонов. В сериале рассказывается о жизни в женской тюрьме. Уайли в нем исполнила роль Пуссе Вашингтон, заключенной, работающей в библиотеке. В сериале также снялись Тейлор Шиллинг, Лора Препон, Майкл Джей Харни, Мишель Херст и Кейт Малгрю.

В декабре 2016-го американский журнал Rolling Stone назвал «Оранжевый — хит сезона» одним из лучших телесериалов года.