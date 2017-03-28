От изгнанного таиландского премьера потребовали уплаты полумиллиардного налога

Налоговые органы Таиланда направили на имя бывшего премьер-министра Таксина Чиннавата требование об уплате 17 миллиардов батов (494 миллионов долларов). Об этом сообщает Reuters.

По мнению налоговиков, бывший глава правительства не отчислил необходимый процент с продажи своей доли в компании Shinawatra Corporation сингапурской Temasek Holdings. Сделка была проведена более 10 лет назад. Адвокаты Чиннавата уже пообещали подать апелляцию, указывая, что акции были проданы на фондовой бирже, а следовательно, налог взиматься не должен.

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В 2010 году суд отклонил иск налоговых органов Таиланда к детям Таксина Чиннавата, отказавшись взыскать с них 12 миллиардов бат (350 миллионов долларов) за эту сделку. Защите удалось тогда доказать, что настоящими владельцами доли в Shinawatra Corporation являлись опальный премьер и его супруга.

Таксин Чиннават занимал пост премьер-министра Таиланда с февраля 2001-го по сентябрь 2006-го. В 1983 году основал компанию Shinawatra Corporation, которая со временем превратилась в крупнейшего мобильного оператора и принесла ему миллиард долларов. В 1998-м Чиннават основал популистскую партию «Тайцы любят тайцев», выиграл выборы и стал премьер-министром. Однако в январе 2006 года разгорелся скандал из-за продажи Shinawatra Corporation, который привел к многотысячным протестам. В 2006 году правительство Чиннавата было свергнуто военными, сам он эмигрировал в Черногорию. Сейчас состояние Таксина Чиннавата оценивается в 1,7 миллиарда долларов.