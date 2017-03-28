Путин ограничил возможность снимать и вести трансляцию с заседаний суда

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий вести трансляцию с судебных заседаний без разрешения судьи. Соответствующий документ был опубликован на портале правовой информации.

Закон утвердил поправки в Уголовно-процессуальный кодекс, согласно которым разрешение судьи требуется на открытую трансляцию в интернете, на радио и телевидении. Транслировать заседания на стадии досудебного производства запрещено.

Суд также вправе установить временные рамки для тех, кто получил разрешение на съемку или трансляцию, определять для журналистов место в зале, с которого будет вестись трансляция. Также будут учитываться мнения лиц, участвующих в деле.

СМИ или интернет-ресурсы, которые ведут трансляцию, будут помечаться в протоколе судебного заседания.

Поправки были одобрены Госдумой 15 марта, а спустя неделю их утвердил Совет Федерации.