Оценена связь свинца с IQ

Американские и новозеландские ученые оценили долгосрочные последствия для человека из-за отравления свинцом в детстве. Соответствующее исследование опубликовано в Journal of the American Medical Association, кратко о нем сообщает Университет Дьюка (США).

Если человек в раннем возрасте подвергся отравлению свинцом, то к 38 годам может снизиться коэффициент его IQ (на 4,25 балла по сравнению со сверстниками). В среднем, увеличение содержания свинца в крови на пять микрограммов оказалось связанным с потерей около 1,5 балла IQ.

К подобным выводам авторы пришли в результате продолжительного исследования более тысячи людей, рожденных в 1972-1973 годах в городе Данидин (Новая Зеландия). Ученые на протяжении их жизни отслеживали когнитивные навыки, в частности, образное мышление и рабочую память.

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Загрязнение свинцом связано с постепенным накоплением этого вещества в крови, органах и костной системе организма.

Наиболее распространенный путь отравления свинцом связан со сжиганием этилированного бензина (в топливо для повышения октанового числа ранее добавляли металлоорганическое соединение свинца). Во многих государствах мира, в частности, в России, а также на Западе, использование подобного топлива запрещено. С другой стороны, он остается популярным в ряде стран Азии и Ближнего Востока.