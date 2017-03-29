Оценена связь свинца с IQ

Американские и новозеландские ученые оценили долгосрочные последствия для человека из-за отравления свинцом в детстве. Соответствующее исследование опубликовано в Journal of the American Medical Association, кратко о нем сообщает Университет Дьюка (США).
Если человек в раннем возрасте подвергся отравлению свинцом, то к 38 годам может снизиться коэффициент его IQ (на 4,25 балла по сравнению со сверстниками). В среднем, увеличение содержания свинца в крови на пять микрограммов оказалось связанным с потерей около 1,5 балла IQ.
К подобным выводам авторы пришли в результате продолжительного исследования более тысячи людей, рожденных в 1972-1973 годах в городе Данидин (Новая Зеландия). Ученые на протяжении их жизни отслеживали когнитивные навыки, в частности, образное мышление и рабочую память.
Загрязнение свинцом связано с постепенным накоплением этого вещества в крови, органах и костной системе организма.
Наиболее распространенный путь отравления свинцом связан со сжиганием этилированного бензина (в топливо для повышения октанового числа ранее добавляли металлоорганическое соединение свинца). Во многих государствах мира, в частности, в России, а также на Западе, использование подобного топлива запрещено. С другой стороны, он остается популярным в ряде стран Азии и Ближнего Востока.