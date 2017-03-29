Социологи выяснили мнение россиян по вопросу признания ДНР и ЛНР

Каждый четвертый россиянин выступает за признание Москвой независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), сообщает РИА Новости в среду, 29 марта.

В опросе, результаты которого имеются в распоряжении агентства, участвовали 1,2 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Он проводился 22-23 марта.

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По данным ВЦИОМ, 25 процентов респондентов считают, что Россия должна признать независимость ДНР и ЛНР, еще 24 процента выступают за их присоединение к РФ. При этом 30 процентов опрошенных полагают, что Москва не должна вмешиваться в конфликт на юго-востоке Украины.

Девять процентов сочли необходимой помощь России в расширении автономии республик в составе Украины. Вариант ответа, предполагающий, что Москва должна помочь Киеву восстановить контроль над ДНР и ЛНР, выбрали 4 процента участников опроса.

Социологи также спросили у респондентов об их отношении к транспортной блокаде Донбасса. 20 процентов опрошенных считают, что российские власти не должны ничего предпринимать, 15 процентов выступили за помощь жителям ДНР и ЛНР.

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17 марта пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в администрации главы государства не разрабатывались сценарии интеграции Донбасса в состав РФ. Он подчеркнул, что гипотетические рассуждения на этот счет неуместны.

ВЦИОМ проводил аналогичный опрос в начале февраля. Тогда он показал, что 24 процента опрошенных выступают за признание независимости ДНР и ЛНР, 18 процентов считают возможным принять их в состав России.

В феврале президент Владимир Путин подписал указ о признании на территории России документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей.