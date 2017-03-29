Путин обновил состав Совета по развитию местного самоуправления

Президент Владимир Путин обновил состав Совета при главе государства по развитию местного самоуправления, а также состав президиума этой структуры. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации в среду, 29 марта.

Председателем Совета остался Путин. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в очередной раз возглавил президиум совещательного органа.

В новый состав Совета вошли, в частности, глава Администрации Кремля Антон Вайно, его первый заместитель Сергей Кириенко и начальник Управления президента РФ по внутренней политике Андрей Ярин, а также министр экономического развития Максим Орешкин, глава Минфина Антон Силуанов и глава Минстроя Михаил Мень. С прошлого состава в Совете остались также вице-премьер Дмитрий Козак и ряд других чиновников.

Другим указом Путин внес дополнение в положение о Совете, согласно которому его заседания должны проводиться один раз в год, но при необходимости могут собираться внеочередные заседания.

В предыдущий раз кадровые изменения в Совете по развитию местного самоуправления производились в 2014 году. В мае того же года в Ивановно состоялась последняя встреча его участников.