Сингапур развернет истребители F-15 в Новой Зеландии

Сингапур арендовал у Новой Зеландии авиабазу Охакеа, где планирует развернуть одну из своих эскадрилий самолетов F-15. Об этом сообщает ресурс UK Defence Journal.

На базе будут находиться около 500 сингапурских военнослужащих.

Ресурс указывает, что Новая Зеландия и Сингапур поддерживают стратегический региональный союз в рамках Пятисторонних соглашений по безопасности (заключены в 1971 году, объединяют Великобританию, Австралию, Новую Зеландию, Малайзию и Сингапур, до 1975 года включали в себя тесный пятисторонний военный союз ANZUK).

Сингапур уже имеет аналогичные зарубежные базы — во Франции, в США и Австралии. Отмечается, что подобное базирование дает пилотам богатую летную практику, которую трудно было бы обеспечить в небольшом воздушном пространстве Сингапура, который к тому же является крупным региональным хабом гражданских авиаперевозок.

Охакеа используется Королевскими ВВС Новой Зеландии для учебно-тренировочных целей, также там базируются вертолетчики.