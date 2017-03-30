Сахалинские подростки обстреляли три автобуса

В Южно-Сахалинске школьники обстреляли пассажирские автобусы из травматических пистолетов. Об этом сообщается на сайте управления МВД по Сахалинской области.

Вечером в среду, 29 марта, в полицию поступило сообщению, что в районе дома №10 по проспекту Мира неизвестные повредили окна трех пассажирских автобусов. Во время обследования близлежащей территории сотрудники уголовного розыска обнаружили двух подозрительных подростков. В рюкзаке у одного из них были два травматических пистолета, пара баллончиков с воздухом и флакон с пульками.

«Как выяснилось, двое 16-летних учеников одной из школ Южно-Сахалинска из хулиганских побуждений произвели из травматического пистолета несколько выстрелов по окнам общественного транспорта. В этот момент в двух автобусах находились пассажиры. По счастливой случайности, никто не пострадал», — отмечается в сообщении управления.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу»). Решается вопрос о привлечении к административной ответственности родителей несовершеннолетних.

В ноябре 2016 года неизвестный на юго-западе Москвы обстрелял автобусы из пневматического оружия. Подозреваемый был задержан. В результате инцидента никто не пострадал.