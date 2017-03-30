Загрызший хозяина перед журналистами пес год назад спас ему жизнь

Стаффордширский терьер, загрызший хозяина перед съемочной группой телеканала BBC, в прошлом году спас ему жизнь. Об этом в четверг, 30 марта, сообщает издание Daily Mail.

Соседи 41-летнего жителя Лондона Марио Перивойтоса (Mario Perivoitos) рассказали, что в прошлом году у мужчины случился эпилептический припадок. В это время терьер по кличке Мейджор (Major) покусывала его, чтобы он пришел в сознание, что, как они считают, спасло ему жизнь.

По словам соседей, Перивойтос никогда не расставался со своим псом, который никогда не кусался и всегда вел себя спокойно. При этом они отмечают, что погибший был умным человеком с двумя высшими образованиями, но страдал от наркомании.

Мужчина нигде не работал, употреблял героин и метамфетамин, часто приводил в квартиру посторонних, которые досаждали другим жильцам шумом. В феврале суд запретил ему принимать гостей.

20 марта к Перивойтосу приехали сотрудники «Би-би-си», снимающие документальный фильм о наркомании и антисоциальном поведении. Когда они беседовали с мужчиной, Мейджор неожиданно напал на хозяина. Пострадавший был доставлен в больницу, через два часа врачи констатировали его смерть.