Поле для гольфа попало под суд за улетевшие мячики

В американском штате Пенсильвания суд оштрафовал на 1000 долларов владельцев поля для гольфа, посетители которого досаждают местным жителям улетающими мячиками. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Семья, живущая по соседству с полем для гольфа, пожаловалась в суд, что гольфисты то и дело забрасывают мячи к ним во двор. В течение нескольких лет это произошло более пятидесяти раз.

Юристы владельцев поля отвергли обвинения. Они утверждают, что мячи не могли долететь до дома истцов, потому что он находится за деревьями. Кроме того, ближайшую к нему тринадцатую лунку из-за жалоб дважды переносили на новое место.

В начале февраля суд постановил, что возле тринадцатой лунки должна быть установлена видеокамера, записывающая траектории полета мячей. В марте поле для гольфа открылось после перерыва на зиму, но камеру так и не установили. За невыполнение судебного решения его владельцев оштрафовали.

В 2008 году канадский гольфист Трипп Айзенауэр попал под суд за убийство красноплечего канюка. Мяч для гольфа, который кинул спортсмен, попал птице в голову.