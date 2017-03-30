Бразилия заинтересовалась покупкой флагманского корабля Королевского флота

Бразильское правительство рассматривает возможность покупки десантного вертолетоносца «Оушен», в настоящее время выполняющего роль флагманского корабля британского Королевского флота, сообщает ресурс UK Defence Journal.

Великобритания намерена списать корабль 1995 года постройки в 2018 году, после ввода в состав флота авианосца «Куин Элизабет».

В составе ВМС Бразилии подержанный британский вертолетоносец, в свою очередь, заменит готовящийся к списанию авианосец «Сан Паулу» постройки 1960 года, приобретенный во Франции в 2000 году. От его ремонта и продления срока службы ВМС Бразилии недавно отказались из-за больших затрат и неясного результата.

Вертолетоносец «Оушен» был заказан Королевским флотом в 1993 году, заложен в мае 1994-го, спущен на воду в октябре 1995-го и введен в строй в сентябре 1998 года. Корабль длиной 203,5 метра и водоизмещением 21,2 тысячи тонн используется для экспедиционных операций.

Он может нести авиагруппу до 18 вертолетов и перевозить более 800 морских пехотинцев. Дальность плавания составляет 8 тысяч морских миль, крейсерская скорость — 15 узлов, а полная — 18 узлов. Корабль оснащен средствами ПВО ближней зоны и радиоэлектронным оборудованием, обеспечивающим управление разнородными силами в море, на суше и в воздухе.

В 2012-2014 годах «Оушен» прошел средний ремонт с продлением срока службы, однако из-за сокращения военных расходов британское адмиралтейство намерено списать корабль до выработки ресурса.