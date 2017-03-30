В ДТП с участием автобуса с баптистами в Техасе погибли 13 человек

В результате лобового столкновения автобуса и небольшого грузовика в американском штате Техас погибли 13 человек, еще двое пострадали. Об этом в четверг, 30 марта, сообщает Reuters.

В автобусе находились 14 человек — прихожане баптистской церкви, в основном пожилые люди. В грузовике был только водитель. Его на вертолете доставили в больницу. Авария произошла в 120 километрах к западу от города Сан-Антонио.

Официальные представители церкви подтвердили информацию о ДТП. По их словам, люди возвращались домой после трехдневного пребывания в загородном центре баптистов.

Причина аварии выясняется.

В начале марта в Эквадоре автобус с 30 пассажирами попал в дорожно-транспортное происшествие неподалеку от столицы страны — города Кито. Сначала транспортное средство потеряло управление и столкнулось с грузовиком, а после упало в овраг десятиметровой глубины. В результате аварии погибли все находящиеся внутри грузовика и несколько пассажиров автобуса — общая численность жертв достигла 11 человек, 25 получили ранения.

