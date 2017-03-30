Победительница хип-хоп баттла Versus подписала открытки с российской художницей

Поэт и победительница хип-хоп баттла Versus Марина Кацуба и художник Маша Янковская выпустили серию совместных открыток. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 30 марта. Картины сопровождаются стихотворными строками. Их можно увидеть в соцсетях под тегом #КацубаЯнковская.

Изображение: Маша Янковская 1 /4

Осенью 2016 года Янковская совместно с брендом Capslockshop выпустила капсульную коллекцию одежды с фирменными рисунками. Речь идет о принтах с изображением девушек-блондинок, которые курят и занимаются йогой.

Когда я придумала их — в этом не было никакого смысла, на тот момент я даже сама не занималась йогой. Позже я поняла, что за этим проектом стоит ирония над здоровым образом жизни. Двойная ирония заключается в том, что я сама веду «экстремально» здоровый образ жизни. И больше всего меня раздражает в таких, как я ЗОЖниках — это неумение относиться с юмором к себе и нетерпимость к людям, выбравшим путь «прожигания жизни», — рассказала художница.