В Сергиевом Посаде загорелся грузовик

Видео: 360tv.ru

В центре подмосковного Сергиева Посада загорелся грузовик. Телеканал «360» опубликовал видео пожара.

По предварительной информации, возгорание произошло в моторном отсеке. Пламя было потушено прибывшими на место спасателями. В результате инцидента никто не пострадал.

В июне прошлого года возле станции метро «Рыбацкое» в Санкт-Петербурге взорвалась маршрутка, в которой находились люди. Пассажиры и водитель успели покинуть транспортное средство.

В том же месяце похожий инцидент произошел в районе петербургской станции метрополитена «Проспект Ветеранов». Загорелся автобус ПАЗ, пассажиры также успели покинуть салон, передает Федеральное агентство новостей.