«Татнефть» попытается взыскать с Украины 144 миллиона долларов в суде США

«Татнефть» подала в американский суд иск о принудительном взыскании с Украины 144 миллионов долларов, сообщается в пресс-релизе на сайте компании.

Ходатайство направлено в федеральный окружной суд по округу Колумбия. Истец просит обязать Украину исполнить арбитражное решение от 29 июля 2014 года.

«Основанием для вынесения арбитражного решения на сумму 144 миллиона долларов стало нарушение Украиной двустороннего соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций между Россией и Украиной и лишение "Татнефти" его акционерной доли в крупнейшем на Украине Кременчугском НПЗ», — отмечается в сообщении.

Решение было принято на основании Арбитражного регламента Комиссии ООН по праву международной торговли в Париже составом из трех арбитров по результатам рассмотрения иска «Татнефти», касающегося вооруженного захвата в октябре 2007 года «Укртатнафты», владеющей нефтеперерабатывающим заводом.

В «Татнефти» настаивают на том, что в результате последовавшей за этим «серии юридических приемов и судебных процессов» со стороны украинских госорганов российская компания лишилась акций «Укртатнафты». Ценные бумаги перешли в собственность группы «Приват» украинского олигарха Игоря Коломойского.

В релизе отмечается, что поданное ходатайство в американский суд «направлено на принуждение Украины к выполнению своих международных обязательств».

В июле 2014 года Международный арбитражный суд в Гааге признал Украину виновной в нарушении российско-украинского соглашения и присудил «Татнефти» компенсацию в размере 112 миллионов долларов плюс проценты. Украина пыталась оспорить это решение в апелляционной инстанции, но безрезультатно. «Татнефть» начала арбитражное разбирательство против Украины в 2008 году в соответствии с российско-украинским соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций.