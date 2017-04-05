Bang & Olufsen сделал аудиосистему в виде пчелиных сот

Датская фирма Bang & Olufsen выпустила новую модель акустической системы BeoSound Shape. Об этом в среду, 5 апреля, сообщает Luxurylaunches.

Конструкция состоит из нескольких шестиугольных панелей, напоминающих пчелиные соты. В боксах установлены усилители, динамики и акустические амортизаторы. Система должна закрепляться на стене. В базовый комплект входит 8 панелей, при желании их количество можно увеличить. Цены начинаются от 4200 долларов.

Фото: Bang and Olufsen

Bang & Olufsen — датская компания, специализирующаяся на производстве дорогостоящих аудио- и видеосистем и телефонов класса Hi-End. Штаб-квартира располагается в Струере. С 2000 года компания поставляет звуковые системы для автомобилей Audi, Aston Martin, Mercedes-Benz и BMW.

В конце 2016 года компания выпустила коллекцию гаджетов в честь своего 91-летия. В линейку вошли беспроводные колонки, светодиодные дисплеи и репродукторы. Источником вдохновения для дизайнеров послужил стиль модерн, сочетающий технологии с декоративно-прикладным искусством. При создании корпусов гаджетов использовалась латунь.