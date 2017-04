Американский профессор привела на занятия сына в костюме Годзиллы

В США преподавательница Школы информатики и вычислительной техники университета Индианы (School of Informatics and Computing at Indiana University) привела на занятие сына, нарядившегося в костюм Годзиллы. Об этом в среду, 5 апреля, сообщает Mashable.

Профессор Эрика Бига Ли (Erika Biga Lee) была вынуждена прийти на работу с семилетним Максом, так как в его школе начались весенние каникулы.

Один из учеников опубликовал снимок с мальчиком на своей странице в Twitter 4 апреля. За сутки публикация набрала более 19 тысяч лайков и свыше семи тысяч ретвитов.

По словам Ли, Макс уже приходил на ее уроки в 2016 году. Тогда ребенок был в костюме тираннозавра.

В январе стало известно, что жительница американского штата Северная Каролина пришла на собственную свадьбу в костюме тираннозавра.