Вышел трейлер документального фильма про Хита Леджера

В сети появился трейлер документальной ленты, посвященной актеру Хиту Леджеру. Ролик появился на YouTube-канале Spike.

Премьера фильма «Я Хит Леджер» (I Am Heath Ledger) состоится 23 апреля на кинофестивале Трайбека в Нью-Йорке. В картину вошли кадры из лент с участием актера, видеозаписи из его личного архива, а также интервью с его близкими и коллегами.

Хит Леджер — австалийский актер, известный по ролям в таких картинах, как «Горбатая гора», «10 причин моей ненависти», «Казанова», «Темный рыцарь» и «Воображариум доктора Парнаса». Он умер в 2008 году в возрасте 28 лет после одновременного приема болеутоляющего, снотворного и транквилизаторов.