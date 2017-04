Прокатчики в США раскритиковали «взрослый» рейтинг фильма о девочке-трансгендере

Дистрибютор The Weinstein Company обвинила Американскую ассоциацию кинокомпаний в завышении возрастного рейтинга для фильма «О Рэй» (Three Generations) с Эль Фаннинг, в котором рассказывается о девушке-подростке, решившей поменять пол. Об этом пишет The Guardian в пятницу, 7 апреля.

В американском прокате лента получила рейтинг R (дети младше 17-ти допускаются к просмотру только с родителем или опекуном).

The Weinstein Company через суд пытается снизить возрастное ограничение до PG-13 — в этом случае дети старше 13-ти смогут сами пойти на фильм. «То, что рейтинг R не даст школьникам посмотреть фильм — это издевательство», — заявил один из руководителей кинокомпании Харви Вайнстайн.

В фильме также снялись Линда Эмонд, Сьюзен Сарандон и Наоми Уоттс. Режиссером выступила Гэби Диллэл. Премьера «О Рэй» состоялась в 2015 году на Международном кинофестивале в Торонто. В американский прокат картина выходит 19 мая.