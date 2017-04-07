Чешский суд закрыл представительство ДНР

Суд в Чехии принял решение о начале ликвидации представительского центра самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), открытого в сентябре прошлого года в городе Острава. Об этом сообщает Hlidacipes.org.

Соответствующее уведомление уже получила возглавляющая представительство Нелла Лискова.

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Инициатива о закрытии центра исходила от главы МИД Чехии Любомира Заоралека, пишет Hlidacipes.org. Издание уточняет, что министр еще в сентябре 2016-го потребовал вынести судебный запрет на деятельность представительства.

ДНР не может иметь в Чехии никакого представительства или аккредитованных при МИД дипломатов, поскольку Прага не признает самопровозглашенную республику, поясняла в комментарии «Радио Свобода» пресс-секретарь чешского внешнеполитического ведомства Михаэла Лагронова.

Представительский центр ДНР в Остраве был открыт 1 сентября 2016-го. Руководство организации заявляло, что главная цель работы офиса — «распространение в Евросоюзе правдивой информации о пока непризнанной стране». В тот же день Киев в связи с этим передал Праге ноту протеста.

На сегодняшний день независимость самопровозглашенных ДНР и ЛНР признала только частично признанная Южная Осетия.