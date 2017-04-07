Климкин предупредил украинцев о задержках на границе при въезде в ЕС

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин предупредил сограждан о том, что процедуры пересечения границы со странами ЕС могут стать длиннее. Об этом в пятницу, 7 апреля, сообщает «Украинская правда».

«Именно с сегодняшнего дня работает новый регламент ЕС, который направлен на повышение безопасности. Это означает что могут быть дополнительные проверки, связанные со сравнением данных из реестров», — рассказал глава МИД.

По его словам, задержки при въезде в ЕС не связаны с тем, что днем ранее депутаты Европарламента проголосовали за безвизовый режим для Украины.

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Ранее в тот же день Климкин предположил, что завершение процедур по введению безвизового режима страны с ЕС займет полтора-два месяца. Глава МИД отметил, что рассчитывает на резкое увеличение числа поездок украинцев в Европу. «В прошлом году у нас было приблизительно 15 миллионов визитов в ЕС», — сказал он.

6 апреля Европарламент проголосовал за безвизовый режим с ЕС. Решение должно быть подтверждено на заседании Комитета постоянных представителей стран-членов Евросоюза, затем утверждено Советом ЕС. Далее текст акта должен быть подписан президентом Европарламента и представителем председательствующей в ЕС страны.

Упрощение визового режима с ЕС является одной из целей внешней политики киевских властей.