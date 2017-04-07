Наука и техника
 

Доказано превращение Северного Ледовитого океана в Атлантический

Перейти в «Мою Ленту»

Ученые из США, России, Канады, Польши, Германии и Норвегии показали, что с течением времени Северный Ледовитый океан станет похожим на Атлантический. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Science.

Специалисты заметили, что вертикальное перемешивание воды в Евразийском бассейне Северного Ледовитого океана с течением времени все больше напоминает процессы, происходящие в свободных ото льда частях Атлантики.

Этому способствуют, как отмечают авторы, рекордно высокие темпы снижения площади ледяного покрова в летнее время в Северном Ледовитом океане, например, в конце лета 2011 года почти вся восточная часть Евразийского бассейна была свободна ото льда.

Ученые полагают, что в этом регионе развивается состояние так называемой ослабленной стратификации, когда меньшая толщина льда способствует большему перемешиванию воды. К подобным выводам авторы пришли, отследив происходящие в двух океанах изменения. В этом ученым помогли спутниковые данные, собранные в 2013-2015 года и позволяющие оценить толщину льда, а также системы буев, разбросанных по Арктике.

Авторы полагают, что изменения, происходящие в Северном Ледовитом океане, не могут не оказать влияния на экосистему региона.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Greater role for Atlantic inflows on sea-ice loss in the Eurasian Basin of the Arctic Ocean
Представлена будущая судоходная карта Северного Ледовитого океана
В Антарктиде обнаружили огромную трещину
Геофизики описали новый сценарий потери Землей ледяного покрова
Последние новости
НАК заявил о бытовой версии подрыва фонарика в Ростове-на-Дону
Киев отверг требование МВФ отменить санкции против российских банков
В ДНР объявили имя заказчика убийств Гиви и Моторолы
В сети раскрыли странные увлечения богатейших людей мира
Доказано превращение Северного Ледовитого океана в Атлантический
Россия созвала консультации Совбеза ООН в связи с ситуацией в Идлибе
СМИ сообщили о предложении главы Пентагона ударить крылатыми ракетами по Сирии
Другие материалы рубрики
Наука и техника
 — 
00:02 Сегодня

Коробка с приветом

Раскрыты характеристики загадочной консоли Project Scorpio
07:14 11 января 2017

Обжорство после попойки получило научное объяснение

17:04 6 апреля 2017

Найден мертвый близнец Млечного Пути

19:05 6 апреля 2017

Названа дата битвы гигантских пилотируемых роботов

Наука и техника
 — 
00:02 26 февраля 2017
После большевистской попытки захвата власти 3-4 июля 1917 года в Петрограде

«События в столице застали Ильича врасплох»

Как Сталин, Ленин и Троцкий провели «жаркий» июль 1917 года
20:31 26 февраля 2017

Представлена новая Nokia 3310

14:12 6 апреля 2017

Названа причина загадочных атмосферных явлений прошлого

15:49 6 апреля 2017

Galaxy S8 оказался прочнее iPhone 7

Наука и техника
 — 
00:05 5 апреля 2017

Коммунальный рай

Как советская власть создавала нового человека
17:04 26 декабря 2016

Предсказано присоединение Северной Америки и Японии к России

11:49 6 апреля 2017

Россия вошла в четверку стран-лидеров по смертности от курения

15:39 13 декабря 2016

В iOS добавили эмодзи ¯\_(ツ)_/¯

Россия
«Зачем прессовать подростков?»
Социолог о том, почему дети заинтересовались политикой
Леонид Маркелов«Строительство замков продолжится»
Как страсть к архитектуре и фужер нефти довели главу Марий Эл до отставки
Вечер памяти «Питер — мы с тобой» сняли с квадрокоптера
На подмосковной ферме выявили африканскую чуму свиней
Клинцевич сравнил постпреда США при ООН с древнеримским политиком
«Эта терапия убила бы взрослого»
Детская онкология излечима, но выздоровление стоит огромных денег
Владимир Путин и Шавкат МирзиёевПокинули Кремль окрыленными
Переговоры Путина и нового президента Узбекистана прошли под раскаты хохота
Все материалы
Мир
Марин ле ПенПо жизни правая
Какие события в биографии Марин Ле Пен сформировали ее характер
Дерадикализатор сломался
Власти Франции признались в провале программы социализации джихадистов
Дональд ТрампАмериканский пирог
Готов ли Китай сменить США в роли лидера мировой глобализации
Самолет разбился во французских Альпах
Россия созвала консультации Совбеза ООН в связи с ситуацией в Идлибе
МИД России официально назвал Западный Иерусалим столицей Израиля
Владимир Путин и Реджеп Тайип ЭрдоганНе совсем друзья
Что мешает восстановлению диалога Москвы и Анкары
Все материалы
Бывший СССР
Неизлечимая энергозависимость
К чему приведет остановка ТЭС из-за отсутствия угля на Украине
В Одессе со второй попытки демонтировали памятную доску Котовскому
Мария Гайдар Гайдар и ее команда
Как бывшая россиянка стала новым советником Петра Порошенко
В Киеве заявили о декоммунизации украинской медицины
В ДНР объявили имя заказчика убийств Гиви и Моторолы
Две украинки попытались ввезти в Польшу шестиствольную морскую пушку
В Киеве начали сбор подписей за отставку Кличко
Все материалы
Финансы
С инжиру бесятся
Как Белоруссия стала главным поставщиком экзотических продуктов в Россию
Лукашенко нашел способ компенсировать дороговизну российского газа
О, дивный новый рост!
Как чиновники ищут признаки восстановления экономики России
ЦБ обнаружил признаки вывода активов из Идея-банка
Киев отверг требование МВФ отменить санкции против российских банков
Индия задумалась о свободной торговле с Евразийским союзом
Орешкин спрогнозировал рост доллара до 68 рублей до конца года
Все материалы
Бизнес
За хлебом по расписанию
Запретят ли гипермаркетам работать круглосуточно?
Под знаком ГМО
Генно-модифицированные организмы в России занесут в реестр
Российскому авторынку предрекли медленное восстановление
Оператор «Северного потока-2» подал заявку на строительство в водах Германии
Приостановлена деятельность портившей воздух в Советской Гавани компании
Британцы раскроют всех владельцев элитной недвижимости в Лондоне
Дело о банкротстве сталелитейного гиганта завершилось мировым соглашением
Все материалы
Силовые структуры
Экстремальный, боевой, спортивный
В России пройдет первый чемпионат мира по практической стрельбе из карабина
По кровавым следам
Почему в Астрахани исламисты убивали полицейских
Вернуть в исходное
Почему перенос выставки Russia Arms Expo в Подмосковье — ошибка
НАК заявил о бытовой версии подрыва фонарика в Ростове-на-Дону
Прописали лечение
Как в России применяют новый подход к борьбе с коррупцией
Спокойное время закончилось
Для борьбы с новым поколением террористов потребуются новые методы
СМИ сообщили о предложении главы Пентагона ударить крылатыми ракетами по Сирии
Все материалы
Наука и техника
Скользкий вопрос
Как скоро растаявшие ледники затопят Землю
Коробка с приветом
Раскрыты характеристики загадочной консоли Project Scorpio
Коммунальный рай
Как советская власть создавала нового человека
Доказано превращение Северного Ледовитого океана в Атлантический
Найден мертвый близнец Млечного Пути
Названа дата битвы гигантских пилотируемых роботов
Названа причина загадочных атмосферных явлений прошлого
Все материалы
Спорт
Аделина СотниковаПрыжок к жизни
Вернет ли Евгений Плющенко в мировую элиту фигурного катания Аделину Сотникову
Буффон эмоционально отреагировал на неуверенную игру сменщика
Александр ОвечкинЛедовое переговорище
Смогут ли МОК и НХЛ договориться об участии сильнейших хоккеистов в ОИ-2018
Пойманный на допинге российский борец Бароев дисквалифицирован на два года
Слуцкий выразил готовность возглавить английский клуб
Российский борец Ахмедов получит золото ОИ-2008 вместо чемпиона-допингиста
«Урал» обыграл «Рубин» и впервые в истории вышел в финал Кубка России по футболу
Все материалы
Культура
«Главная ценность нации — это совесть»
Продюсер Тимур Бекмамбетов о «Времени первых» и русском характере
Робот и наоборот
Группа, без которой не было бы Depeche Mode, A-ha и многих других
Замасленный психоанализ
Как современная литература стала отражением идей Фрейда
Автор «Игры престолов» Джордж Мартин приедет в Россию на фестиваль фантастики
Элтон Джон пожаловался на дороговизну винила The Life Of Pablo Канье Уэста
Ильдар Абдразаков«Ритуалы мафии потрясения у меня не вызвали»
«Сицилийская вечерня»: в каком соку нужно вариться, чтобы не нажить врагов
«Маленький принц» стал самой переводимой книгой после Библии и Корана
Все материалы
Интернет и СМИ
Приговорен к пожизненным дизлайкам
Как в 23 года заработать миллионы на критике врагов и ненависти зрителей
Мамкины шахиды
Почему российские подростки становятся террористами
Героев картин классиков «заставили» пользоваться смартфонами и играть в гольф
В сети раскрыли странные увлечения богатейших людей мира
В сети пошутили на тему европейского «безвиза» для Украины
Маленький азиат Сюнфэй исполнил знойный латиноамериканский танец
Екатеринбурженке отказали в работе из-за неправославного фото во «ВКонтакте»
Все материалы
Ценности
Жизнь удалась
Что будут носить этой весной обитатели Рублевки и Барвихи
Миланская выставка интерьеров и мебели
56-й Salone del Mobile
Skoda показала «внутренности» своего электрокара
Omega отпраздновала 60-летие коллекции Speedmaster
Zara Home одела женщин в одеяла
В Испании открылась «Страна Ferrari»
Итальянцы представили концепт парусной яхты с электрохромным остеклением
Все материалы
Путешествия
Холм ядовитых деревьев
Почему Туол-Сленг — главное, что стоит увидеть в Камбодже
Чурапча. КладбищеКронос, открывающий Истину
Окончание рассказа о путешествии по Колымской трассе
Мама, я аэрофоб
Как справиться со страхом перед полетами
Россия поднялась в мировом рейтинге конкурентоспособности в туризме
В Мадриде появились общественные капсулы для отдыха во время сиесты
Турция обогнала внутренние направления по популярности у российских туристов
РЖД сделает «Сапсан» на пять минут быстрее
Все материалы
Из жизни
Я скажу тебе нет!
Где и почему запрещают носить усы и бороду
Какая нелепая смерть
Иногда люди гибнут по самым нелепым, смешным и маловероятным причинам
«Хочется, чтобы это прекратилось»
12 историй о женском обрезании, рассказанных от первого лица
В США кадет-гей пригласил спутника на выпускной
105-летний британец прокатался на американских горках
Поклонник VR пересек Великобританию не выходя из комнаты
В США пропавший кот вернулся домой через два с половиной года
Все материалы
Тест-драйв четырех очень разных VW Golf
Знакомимся с обновленным «Гольфом»
Королевы красоты
Пять победителей престижного конкурса дизайна Red Dot
Самые крутые «десятки»
Красивые (и не очень) обвесы для «Лады»
Машины, достойные второго шанса
«Заряженные» седаны, которые было бы неплохо снова увидеть на дорогах
Subaru обновила универсал Outback
Honda «подогрела» новый Civic
Большой кроссовер Skoda оценили в два миллиона рублей
Все материалы
Пятерочка класса люкс
Как живут москвичи, отказавшиеся мириться с убогостью хрущевок
Россияне назвали главные причины отказа от ипотеки
Талант расправил плечи
Лучшие архитектурные проекты 2017 года: от города в пустыне до термальных ванн
«Если у тебя нет любовника, квартире взяться неоткуда»
Исповедь россиянки, ставшей ипотечницей в 20 лет
Тариф «Хватит»
За услуги ЖКХ можно платить в разы меньше
В Москве выставили на продажу рекордное число новых квартир
Все материалы