В американском штате Орегон предложили разрешить дуэли депутатам

Ряд сенаторов-республиканцев законодательного собрания американского штата Орегон предложил отменить закон, который запрещает депутатам вызывать друг друга на дуэль. Об этом сообщает The Independent.

В случае, если проект пройдет голосование в обеих палатах, судьбу запрета на дуэли решат жители штата на следующих выборах. Как объяснили инициаторы отмены, эта правовая норма давно изжила себя и лишь перегружает законодательство, равно как и множество других, и от них необходимо отказаться.

«Понятно, зачем его вводили. Не очень-то прилично выглядело, когда два члена законодательного собрания, разошедшиеся во мнениях, начинали после этого стрелять друг в друга на ступенях местного парламента», — пояснил сенатор Брайан Боквист.

Однако, как напоминает член местной Орегонской прогрессивной партии Дан Мик, формально отказ от закона будет означать разрешение дуэлей, что влечет за собой определенную опасность. Он напомнил также о сумме, в которую обойдется печать бюллетеней для голосования.

Закон, запрещающий депутатам вызывать друг друга на дуэль, был принят в 1845 году. В 1970 году группа депутатов пыталась инициировать отмену всех устаревших актов, включая и этот, но безуспешно.