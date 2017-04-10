Ученые предсказали природные катастрофы в России

Группа российских ученых из Института проблем экологии и эволюции РАН, а также Института геофизики РАН разработали климатическую модель, которая позволяет определить наиболее уязвимые к природным катастрофам регионы на карте европейской части России. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Ecological Modelling.

В качестве основы для предсказаний используются данные со спутников. Так, ученым удалось впервые проследить за изменениями экосистем в зависимости от климата. По словам специалистов, понимание устройства этого процесса является ключевым параметром при просчитывании последствий глобального потепления.

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«Во влажные и теплые климатические периоды болота активно наступают на лес, приводя к локальным катастрофам. Возможность зарастания лесом лугов в существенной степени определяется локальными условиями увлажнения и инсоляции, определяемыми рельефом», — рассказал автор исследования Юрий Пузаченко.

Благодаря спектрорадиометру MODIS, установленному на борту климатических спутников НАСА Terra и Aqua, специалистам удалось впервые проследить за саморегуляцией климата лесов России, а также когда и при каких условиях система становится нестабильной. Таким образом климатологи и смогли предсказать, где в будущем произойдут природные катастрофы, и как поменяется ландшафт европейской части России.