Норвежские власти повысили уровень террористической угрозы

Норвежские власти приняли решение повысить уровень угрозы совершения террористического акта в стране до «вероятного». Об этом сообщает NRK.

Данный шаг предпринят в связи с предстоящими 17 мая торжествами по случаю Дня Конституции — главного национального праздника Норвеги, совпадающего с Днем независимости.

«Массовые мероприятия, в которых участвуют тысячи людей, являются очень привлекательной целью для террористов. Вероятный теракт, если он произойдет в такой момент, будет иметь важное символическое значение», — пояснил один из высокопоставленных полицейских чиновников. Кроме того, в спецслужбах страны не исключили попыток совершения атак в предстоящие пасхальные дни.

Повышенные меры безопасности введены сроком на два месяца.

9 апреля в столице королевства Осло был задержан 17-летний гражданин России. Как сообщила представитель полиции безопасности Норвегии Сигне Аалинг, молодой человек, оставил небольшую коробку под одним из городских мостов. Саперы уничтожили этот предмет. Взрывотехники затруднились сразу сказать, была ли там бомба, однако отмечается, что взрыв был громче, чем можно было ожидать.