Петербургские казаки задумали разжаловать есаула Трампа

Атаман петербургского городского казачьего общества «Ирбис» Андрей Поляков заявил, что рассматривает возможность разжаловать президента США Дональда Трампа из звания есаула и лишить его звания почетного казака. Об этом Поляков рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Поляков назвал последние действия Трампа на мировой арене ошибочными. «Мы видим, кто окружает его и кто консультирует — не самые лучшие люди, которые относятся к России традиционно не очень хорошо», — заявил казак. Поляков выразил надежду, что Трамп «осознает» неправильность своих решений.

Общество «Ибрис» присвоило Трампу звание есаула и статус почетного казака в августе 2016 года, еще во время предвыборной кампании в США. Позже казаки приглашали Трампа с семьей в Петербург, на хутор атамана Полякова, с целью познакомить его с русской культурой.

6 апреля по приказу Трампа был нанесен удар крылатыми ракетами по аэродрому Шайрат, используемому авиацией Сирийской Арабской Республики.