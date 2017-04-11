Генштаб сообщил о накоплении боевиками запасов отравляющих веществ в Сирии

Боевики начали накопление запасов отравляющих веществ в нескольких районах Сирии. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской.

По его словам, отравляющие вещества складируются в районах Хан-Шейхуна, у аэродрома Джира, в восточной Гуте, а также западнее Алеппо.

«Целью этих действий является создание очередного повода для обвинений правительства Сирии в применении химического оружия и провоцирование новых ударов США. Предупреждаем о недопустимости подобных шагов», — указал Рудской.

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Американские эсминцы «Портер» и «Росс», находившиеся возле Крита, в ночь на 7 апреля нанесли удар 59 крылатыми ракетами Tomahawk по сирийскому аэродрому Шайрат в провинции Хомс. По утверждению американских военных, в цель попали 58 ракет, по утверждению российских — только 23.

Приказ об атаке отдал президент США Дональд Трамп — в ответ на применение химического оружия в районе Хан-Шейхун (провинция Идлиб), приписываемое сирийским правительственным силам. Атака произошла 4 апреля, кто конкретно применил химическое оружие, остается невыясненным. Дамаск и Москва утверждают, что это следствие уничтожения с воздуха склада боевиков, где находились емкости с отравляющими веществами.