Вышел трейлер второго сезона «Восьмого чувства» сестер Вачовски

В сети появился трейлер второго сезона фантастического сериала «Восьмое чувство» американских режиссеров Ланы и Лилли Вачовски. Ролик опубликован на YouTube-канале сервиса Netflix.

«Во втором сезоне темные силы продолжают преследовать группу из восьми связанных персонажей», — говорится в подписи к видео.

Премьера новых эпизодов намечена на 5 мая.

Сериал дебютировал на Netflix 5 июня 2015 года. Первый сезон состоял из 12 эпизодов, все они вышли одновременно. Главные роли восьми незнакомцев с разных концов планеты исполнили Эмел Амин, Пэ Ду На, Джейми Клейтон, Тина Десае, Таппенс Мидлтон, Макс Римельт, Мигель Сильвестре и Брайан Дж. Смит.