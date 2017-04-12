США обвинили Россию во вмешательстве в черногорские выборы

Вашингтон обвинил Москву во вмешательстве в выборы в Черногории в октябре 2016 года. Об этом сообщает Reuters.

«Мы крайне обеспокоены российским вмешательством в октябрьские выборы в Черногории, включая заслуживающие доверия сообщения о том, что Россия поддерживала попытку переворота в день голосования», — заявил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома. По его словам, Вашингтон окажет Подгорице любую необходимую помощь помощь в расследовании инцидента.

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В феврале специальный прокурор Черногории Миливойе Катнич обвинил Москву в причастности к попытке госпереворота, который должен был произойти в октябре 2016 года. В тот же день британская The Telegraph сообщила, что спецслужбы России могут стоять за попыткой покушения на бывшего премьер-министра республики Мило Джукановича. В российском МИД все подобные заявления назвали безосновательными, в Кремле же заявили, что о причастности Москвы к черногорским событиям не может идти речи.

Позже один из основных свидетелей обвинения Мирко Велимирович заявил, что данные им показания сфабрикованы прокуратурой и подписаны под давлением.