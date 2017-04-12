На Филиппинах убит казнивший заложников главарь террористов

Филиппинские военные сообщили об уничтожении Муаммара Аскали — главаря местной террористической группировки «Абу Сайяф». Об этом сообщает South China Morning Post.

Как пояснил генерал Эдуардо Ано, останки Аскали, который использовал псевдоним Абу Рами, идентифицированы. Он разыскивался властями за убийства заложников, которых террорист лично обезглавил.

В ходе операции были также уничтожены пять боевиков.

27 февраля сообщалось, что члены группировки «Абу Сайяф» расстреляли немецкого заложника — 70-летнего Юргена К. Боевики требовали за похищенного гражданина ФРГ выкуп в размере 30 миллионов песо (около 570 тысяч евро).

В плену у исламистов мужчина находился с 6 ноября 2016 года. Тогда террористы похитили его с яхты у берегов Филиппин. Жену Юргена — 59-летнюю Сабину М. — убили. Тело женщины с многочисленными огнестрельными ранениями полиция обнаружила на борту судна.

В апреле 2016 года террористы обезглавили канадского заложника Джона Ридсдела, который провел у них в плену несколько месяцев.

Группировка «Абу Сайяф» была основана в начале 1990-х годов на средства, полученные от Усамы бен Ладена, главаря террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России).

«Абу Сайяф» известна вымогательствами, похищением людей, подрывами и жестокими казнями. Она считается одной из наиболее опасных в регионе. Присягнула на верность экстремистскому «Исламскому государству» (ИГ, запрещена в России).