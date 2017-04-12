В результате столкновения фуры и пикапа под Калининградом погиб человек

В Калининградской области столкнулись грузовик и пикап. В результате аварии погиб один человек. Об этом во вторник, 12 апреля, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Управления ГИБДД ГУ МВД по региону.

Авария произошла на трассе Калининград — Балтийск. На съемке, сделанной автомобильным регистратором, видно, что грузовик DAF выехал на встречную полосу. В этот момент в него врезался двигавшийся по ней пикап Mitsubishi L200. 44-летний мужчина, находившийся в японском автомобиле, погиб на месте.

30 марта сообщалось о ДТП с участием фуры, произошедшем на Московской кольцевой автодороге. Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком, в результате чего пассажирское транспортное средство разорвало пополам.