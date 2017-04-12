McLaren запустил в серию 720-сильное купе

Британская автомобильная компания McLaren начала серийное производство спортивного купе 720S. Об этом в среду, 12 апреля, сообщает Car Buzz.

Официальная премьера автомобиля состоялась во время международного автомобильного салона в Женеве, который прошел в начале марта. «Новый McLaren 720S, входящий в серийное производство — это важный момент для McLaren Automotive, поскольку впервые с момента создания компании мы заменили модельное семейство совершенно нового поколения», — прокомментировал представитель марки.

Фото: McLaren

Машина оснащена 4-литровым двигателем V8, который может развивать мощность до 720 лошадиных сил. Максимальная скорость — 341 километр в час.