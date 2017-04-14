Московский отель позвал горожан есть устриц и красить яйца

Отель «Балчуг Кемпински Москва» предложил посетителям специальный пасхальный бранч. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 14 апреля.

В меню будут представлены устрицы, блины с красной икрой и сметаной, несколько видов тартаров, приготоваленная в печи домашняя пицца, а также блюда, приготовленные на гриле и несколько видов десертов.

В зависимости от состава напиткой цены на воскресный бранч будут варьироваться от 4900 до 8900 рублей на человека. Детей до 6 лет будут угощать бесплатно.

Также во время бранча пройдет конкурс по раскрашиванию яиц.