Более 600 поклонников Чарли Чаплина в костюмах бродяжки почтили память артиста

Фанаты Чарли Чаплина отметили 128-ю годовщину со дня рождения знаменитого актера флешмобом в Швейцарии. 662 поклонника в образах главного персонажа артиста, бродяжки Чарли, собрались в городе Веве, где Чаплин скончался, сообщает Variety.

Участники флешмоба собрались в большую звезду на поляне перед домом актера, где он жил последние 25 лет до смерти в 1977 году.

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Сэр Чарльз Спенсер Чаплин — актер и режиссер, оказавший большое влияние на развитие массовой культуры и кинематографа. Он является автором культового образа бродяжки Чарли — маленького человека в огромных штанах, узкой визитке, больших башмаках, c тросточкой в руках, котелком на голове и небольшими усиками. Впервые бродяжка появился в комедии «Детские автомобильные гонки» в 1914 году.

Чаплин снялся более чем в 100 фильмах. Он также выступил режиссером картин «Огни большого города», «Великий диктатор» и «Огни рампы».

