Пресс-секретарь Дворковича объяснила его страсть к разным футбольным клубам

Заместитель председателя правительства России Аркадий Дворкович, которого на спортивных событиях неоднократно замечали с атрибутикой различных команд, не имеет конкретных клубных предпочтений. Об этом радиостанции «Говорит Москва» заявила пресс-секретарь вице-премьера Алия Самигуллина.

«Он болеет только за российскую сборную! А когда ходит на матчи различных команд, то в зависимости от того, кого он поддерживает, "розу" (фанатский шарф — прим. "Ленты.ру") той команды он и носит», — пояснила она.

Пользователи социальных сетей задались вопросом о клубных пристрастиях Дворковича после того, как он посетил прошедший 16 апреля в Москве матч между «Спартаком» и «Зенитом». После завершения встречи, в которой столичный клуб победил со счетом 2:1, вице-премьер, одетый в олимпийку со спартаковской эмблемой, зашел в раздевалку красно-белых. Вместе с ним там побывал и министр иностранных дел Сергей Лавров, давний фанат московской команды.

— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 16 апреля 2017, 20:04

До этого Дворковича, председательствующего в совете директоров РЖД, замечали и с красно-зеленой атрибутикой на матче столичного «Локомотива» — команды, финансируемой «Российскими железными дорогами». На игре между «Монако» и ЦСКА вице-премьер примерил шарф с эмблемами обоих клубов, выпущенный специально к этой встрече. Также его видели на матче петербургского ХК СКА в кепке с логотипом армейцев.

В январе чиновник в спартаковском шарфе пришел в Большой театр на балет «Спартак».

На "Спартак" - в спартаковском! A post shared by Аркадий Дворкович (@arkady1972) on Jan 15, 2017 at 7:52am PST

В марте Дворковичу исполнилось 45 лет.