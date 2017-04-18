Мужчину без пальца и с трубкой в горле заподозрили в убийстве на Кривой Болде

В Астраханской области разыскивается мужчина, подозреваемый в убийстве человека на берегу реки Кривая Болда. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщается на сайте УМВД по региону.

«Мужчина имеет особую примету: в горле вставлена послеоперационная трубка, через которую он разговаривает, а на правой руке отсутствует фаланга пальца», — уточняет пресс-служба управления.

Подозреваемый Игорь Сорокин 1958 года рождения, уроженец Кемеровской области, разыскивается в связи с убийством 43-летнего жителя Приволжского района. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

В ноябре 2015 года по подозрению в убийстве своей сожительницы был задержан астраханец Александр Пушкин. Один из жителей частных домов по улице Водопроводной вызвал наряд полиции из-за громкой музыки и криков, доносящихся из соседнего дома. Прибывшие на вызов стражи порядка обнаружили тело женщины, в том же доме находился Пушкин. Установлено, что между сожителями возникла ссора на почве ревности, в ходе которой тезка русского поэта схватил кухонный нож и нанес им не менее 12 ударов.