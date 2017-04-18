Из здания МВД Белоруссии похитили 270 тысяч долларов

Из здания Министерства внутренних дел Белоруссии похитили около 270 тысяч долларов. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщает БелаПАН со ссылкой на определение Шевченковского суда Киева. Подозреваемый в краже скрылся сначала на территории Украины, затем — Румынии.

Похищение денег из сейфа в здании, где расположено Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД республики, произошло в январе. Как отмечает ресурс, 8 января подозреваемый в краже выехал с территории Белоруссии на Украину. Там он использовал несколько абонентских номеров сотовой связи, а 9 января уехал в Румынию.

МВД Белоруссии обратилось за содействием в задержании подозреваемого к своим коллегам в Киеве. В постановлении украинского суда отмечается, что полиции Киева дано право доступа к информации операторов мобильной связи для «оказания правовой помощи компетентным органам Республики Беларусь». О задержании злоумышленника не сообщалось.

В сентябре 2016-го в Минске двое мужчин попытались ограбить ломбард, передавали «Белорусские новости». Один из них угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал деньги у служащей, однако женщина оказала сопротивление и нападавшему пришлось скрыться с места происшествия.