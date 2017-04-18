Индиец обошел запрет на торговлю спиртным с помощью 500-метрового лабиринта

Владелец индийского бара Aishwarya построил перед входом в заведение лабиринт, чтобы обойти новое ограничение на торговлю спиртным в стране. Об этом во вторник, 18 апреля, сообщает радио RMN.

Верховный суд Индии с 1 апреля запретил продавать алкоголь в пределах 500 метров от государственных автодорог. В связи с этим хозяин бара, расположенного в городе Северный Паравур (штат Керала), решил создать лабиринт.

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Общая длина сооружения составила 520 метров. Таким образом бизнесмену удалось сохранить свой бизнес, несмотря на расположение заведения. На создание лабиринта у владельца Aishwarya ушло три дня, расходы составили 2,3 тысячи долларов.

Ранее во вторник стало известно, что из-за введенного Верховным судом сухого закона торговлю спиртным пришлось прекратить почти в половине отелей по всей Индии. Эксперты предрекли, что это нанесет серьезный удар по всей индустрии отдыха в стране.

Индийские власти приняли такие меры в связи с ростом числа автомобильных аварий, совершенных в пьяном виде.