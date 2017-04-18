Полиция Лос-Анджелеса разогнала протестующих любителей нелегалов

Полиция Лос-Анджелеса задержала восьмерых человек во время акции протеста: они выражали свое недовольство совместной работой местных патрульных и федеральных работников миграционной службы по отлову нелегалов. На требование разойтись они не реагировали. Кадры с места событий публикует Ruptly.

Как пояснила один из лидеров протеста Армандо Кармона, люди вышли донести до общества необходимость борьбы «с расистской политикой Трампа и продвижения мер, способствующих улучшению правового положения мигрантов». Они также раскритиковали шерифа Лос-Анджелеса: тот выступает за сохранение возможности местным стражам порядка помогать работникам федеральной миграционной службы.