Жертвами крушения вертолета в Турции стали 12 человек

Жертвами крушения полицейского вертолета на востоке Турции стали 12 человек. Об этом сообщает CNN Turk.

Данные о числе погибших были уточнены после того, как спасателям удалось добраться до места падения машины.

В поисково-спасательной операции были задействованы беспилотники, другие вертолеты, а также специальная техника. Из-за того, что катастрофа произошла в горной местности, к месту аварии был направлен специальный отряд альпинистов, сообщает Hurriyet.

О причинах произошедшего не сообщается, однако, по данным метеослужб, в районе крушения шел проливной дождь, видимость была затруднена из-за плотного тумана.

Ранее 18 апреля стало известно, что полицейский вертолет S-70 Blackhawk разбился в провинции Тунджели, расположенной на востоке страны. Согласно предварительной информации на его борту находились члены экипажа, сотрудники правоохранительных органов и судьи.