Четыре экстремала съехали по зиплайну над морем на скорости 120 километров в час

Четыре человека одновременно совершили скоростной спуск по зиплайну, расположенному над заливом Пуэрто-Маркес рядом с мексиканским морским курортом Акапулько. Видео в среду, 19 апреля, опубликовано на портале LiveLeak.

Как поясняется в комментарии к ролику, максимальная скорость движения экстремалов достигала 120 километров в час. Длина четырех канатов, натянутых над заливом, составляет около полутора километров. Они расположены на высоте 100 метров. Это самый длинный в мире зиплайн среди всех размещенных над водой.