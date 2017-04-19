Осужденный пожизненно игрок в американский футбол покончил с собой

Бывший игрок клуба Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Нью-Ингленд Пэтриотс» Аарон Эрнандес, приговоренный к пожизненному заключению, найден мертвым в тюрьме в штате Массачусетс, США. Об этом сообщает Fox News.

Спортсмен находился в одиночной камере. Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что он покончил с собой.

15 апреля 2015 года Эрнандеса признали виновным в убийстве полупрофессионального игрока в американский футбол Одина Ллойда, незаконном хранении оружия и боеприпасов. Преступление было совершено в июне 2013-го.

Эрнандес, игравший за «Нью-Ингленд Пэтриотс», был одним из самых высокооплачиваемых игроков НФЛ. По контракту, заключенному в 2012 году, спортсмен зарабатывал около 8 миллионов долларов в год.