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Власти столицы Таиланда запретили уличную еду

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Власти Бангкока намерены убрать с улиц города все прилавки с едой. Об этом сообщает газета The Nation.

Администрация Бангкока пошла на такие меры, чтобы сделать столицу более безопасной и чистой и освободить тротуары для пешеходов.

Главный советник губернатора Бангкока Ванлоп Суванди (Wanlop Suwandee) пообещал, что до конца года чиновники уберут не только уличных торговцев едой, но и другими товарами. По его словам, зачистка коснется всех 50 районов столицы.

Никаких исключений в данном вопросе не будет, подчеркнул Суванди. «Уличные торговцы слишком долго занимали тротуары, но мы предоставили им законные места на рынках для продажи еды и других товаров. Никакого промедления с этой операцией не будет», — сказал чиновник.

Бангкок славится своей уличной едой. Ранее в апреле американский телеканал CNN назвал столицу лучшим в мире городом по этому параметру. Суванди отметил, что благодарен CNN за такое признание. Вместе с тем чистота и безопасность улиц являются приоритетом для администрации Бангкока, пояснил он.

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