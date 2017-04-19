Объявлен лауреат премии «Поэт» 2017 года

Максим Амелин объявлен лауреатом премии «Поэт» 2017 года. Победителя назвали в московском доме-музее Алексея Толстого, сообщает корреспондент «Ленты.ру» в среду, 19 апреля.

47-летний Амелин — лауреат «Антибукера», премии Александра Солженицына и Бунинской премии. Среди его работ такие сборники стихотворений, как Dubia, «Холодные оды» и «Конь Горгоны». Амелин также занимается переводами древнегреческой поэзии («Приапова книга», «Гай Валерий Катулл. Избранная лирика») и литературной критикой.

Церемония награждения состоится 31 мая в Большом зале Центрального дома литераторов. Амелину вручат диплом, нагрудный знак и денежное вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей.

Премия «Поэт» учреждена в 2005 году Обществом поощрения русской поэзии совместно с компанией «ЕЭС России». К награде, согласно уставу, могут быть представлены ныне живущие русскоязычные поэты вне зависимости от страны проживания. Победителя определяет жюри, состоящее из членов Попечительского совета организации.

В разные годы лауреатами становились Александр Кушнер, Олеся Николаева, Виктор Соснора, Евгений Евтушенко, Юлий Ким. В 2016 году премию получил Наум Коржавин.