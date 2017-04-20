Первый тур выборов президента Албании прошел без кандидатов и завершился за 10 минут. Об этом сообщает Reuters.

Согласно конституции страны, президент выбирается парламентом. Предусмотрено пять раундов выборов: в первых трех для утверждения кандидата необходимы голоса двух третей депутатов. Если президент за это время не будет избран, то его утверждают простым большинством.

Однако из-за того, что депутаты оппозиционной партии Албании, у которой 50 мест из 140, два месяца назад демонстративно покинули зал заседаний Народного собрания и с тех пор не возвращались, набрать две трети голосов физически невозможно. Кандидаты не выдвигались за бессмысленностью. Но голосование, как того требовал закон, состоялось: присутствовавшие в зале заседания народные избранники бросили в ящик пустые бюллетени. Следующий раунд намечен на четверг, 27 апреля.

В Албании сейчас — политический кризис. Демократическая партия требует отставки правительства, сформированного правящей Социалистической партией, и создания временного кабинета. Оппозиция отказывается участвовать в работе парламента, надеясь, что в результате всеобщих выборов, назначенных на 8 июня, соотношение сил в Народном собрании изменится.