Тренер паралимпийской сборной России по следж-хоккею умер в Южной Корее

Старший тренер паралимпийской сборной России по следж-хоккею Сергей Самойлов умер во время визита в южнокорейский Каннын. Об этом сообщается на сайте Паралимпийского комитета России (ПКР).

«В настоящее время полиция проводит расследование обстоятельств смерти Сергея Самойлова. ПКР выражает свои глубокие соболезнования родным и близким Сергея Александровича», — гласит заявление на сайте комитета.

Самойлов прибыл в Южную Корею для просмотра матчей чемпионата мира по следж-хоккею, который принимает Каннын. Сборная России не выступает на турнире из-за отстранения отечественных паралимпийцев от международных соревнований, проходящих под эгидой Международного паралимпийского комитета.

В 2009 году Самойлов возглавил сборную России по следж-хоккею, созданную для подготовки к Паралимпийским играм — 2014 в Сочи. Его команда дважды стала бронзовым призером чемпионатов мира (2013, 2015). В финале Паралимпиады-2014 россияне завоевали серебро, уступив американцам в финале со счетом 0:1.