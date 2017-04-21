Названа соцсеть с самой надоедливой рекламой

Пользователи соцсетей признали рекламу в Facebook самой надоедливой, свидетельствуют данные исследования BI Intelligence. На них ссылается Business Insider.

Согласно результатам исследования, 45 процентов опрошенных признали рекламные посты в Facebook максимально назойливыми. Еще 43 процента выбрали в качестве самой надоедливой платформы YouTube.

Всего специалисты опросили 1740 пользователей. Оказалось, что Twitter раздражает лишь шесть процентов респондентов, Instagram и Snapchat — по три процента, LinkedIn — один процент участников опроса.

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Исследователи предположили, что такой сильный отрыв двух платформ может быть обусловлен тем, что интернет-аудитория проводит в Facebook и YouTube значительно больше времени, чем в других соцсетях. Из-за этого юзеры видят там рекламу в разы чаще.

При этом спонсорский контент на YouTube больше нервирует молодых респондентов, в то время как реклама на Facebook не по нраву в основном представителям более взрослого поколения. Издание отмечает, что это может быть связано с тем, что выросшие на телевизоре люди более терпимо относятся к видеороликам, прерывающим программы.

В феврале в сети появилось расширение для браузеров Go Rando, не позволяющее Facebook распознать реакции пользователя под постами в ленте новостей. Создатели инструмента предложили не отдавать соцсети информацию о реакциях, которую та использует для улучшения новостной ленты и для таргетирования рекламы.