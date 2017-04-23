В метро Петербурга задержали перевозившего человеческие органы студента

Петербургская полиция задержала на станции метро «Горьковская» студента, перевозившего внутренние органы человека. Об этом в воскресенье, 23 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Сотрудники полиции 22 апреля остановили на станции метро "Горьковская" для разбирательства студента Первого Санкт-Петербургского медицинского университета, у которого обнаружили образцы биоматериалов», — рассказал собеседник агентства.

Молодой человек пояснил, что образцы внутренних органов, которые были в контейнерах, перевозятся из лаборатории в клинику. По его словам, это делалось по договоренности с врачом.

В метро Санкт-Петербурга усилены проверки после произошедшего 3 апреля взрыва в вагоне поезда на перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт». В результате теракта погибло 15 человек. Также погиб и террорист-смертник Акбаржон Джалилов.